Всемирный банк оценил срок восстановления мировой экономики после кризиса

Восстановление мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может занять до пяти лет, заявила главный экономист Всемирного банка (ВБ) Кармен Рейнхарт (Carmen Reinhart).

"Вероятно, произойдет быстрый отскок на фоне отмены всех ограничительных мер, связанных с карантином, но полное восстановление займет до пяти лет", - цитирует экономиста агентство Рейтер.

При этом Рейнхарт ожидает, что после кризиса уровень бедности в мире вырастет впервые за 20 лет.

По мнению экономиста, вызванный пандемией кризис усилит неравенство в мире, "поскольку беднейшие слои населения пострадают от кризиса сильнее в богатых странах, и беднейшие страны пострадают сильнее, чем более богатые",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

ВБ в июне сообщил, что в 2020 году ждет рекордного спада мировой экономики со времен Второй мировой войны – на 5,2% вместо роста на 2,5%, который ожидался в январе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 29,1 миллиона случаев заражения, более 926 тысяч человек скончались.