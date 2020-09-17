Граждане смогут пользоваться рядом услуг Комитета кадастра в электронном формате: проект уже в НС

Национальное собрание Армении обсуждает представленный правительством проект закона, которым упрощаются и уточняются процессы государственной регистрации и предоставления информации, внедряются электронные инструменты. Как сообщает «Арменпресс», проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О государственной регистрации прав на имущество” на заседании НС представила заместитель руководителя Комитета кадастра Нарине Авагян.

“Граждане отныне не будут вынуждены в Комитет кадастра документально представлять планы строений и земельных участков, это будет осуществляться электронным способом”, - сказала Авакян.

В тарифах на предоставление информации сделаны снижения. В частности, для предоставления информации о земле вместо действующих 1 000 драмов установлено 500 драмов. На каждую страницу копий с кадастрового дела требуется 30 драмов, в случае электронного формата - 10 драмов. За информацию, предоставляемую автоматически, предусмотрено 300 драмов, а за информацию, включенную в пакет, - 1 000 драмов.

Отвечая на вопросы депутатов Авакян, в частности, отметила, что они стимулируют, чтобы люди пользовались электронными средствами. Согласно этому проекту любую информацию из Комитета можно будет получить в электронном виде, даже заявки на регистрацию возможно будет осуществлять через сайт e-cadastre.am

Анна Григорян