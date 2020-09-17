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ВОЗ призвала воздержаться от противоречивых заявлений на тему COVID-19

ВОЗ призвала воздержаться от противоречивых заявлений на тему COVID-19

Представителям властей различных стран и научных сообществ следует воздержаться от противоречащих друг другу высказываний по поводу коронавируса, заявил в четверг глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

"Важно, чтобы у нас были последовательные заявления со всех уровней, и это касается не одной страны или организации - последовательные заявления и от науки, и от правительств", - приводит издание The Guardian слова Райана,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Он призвал правительства и научные организации предоставлять более полную и понятную информацию, которая позволила бы людям принимать правильные решения. Райан добавил, что нельзя превращать этот процесс "в разновидность политического футбола".


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