Ален Симонян назначен координатором группы международных наблюдателей СНГ на выборах в Киргизии

Вице-спикер Национального собрания Армении Ален Симонян будет координировать группу международных наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ на парламентских выборах в Киргизии. Об этом «Арменпресс» сообщила помощник Симоняна Асмик Акопян.

Ален Симонян назначен координатором группы наблюдателей по приказу председателя Совета федерации Федерального собрания России, председателя Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Валентины Матвиенко. Парламентские выборы в Киргизии пройдут 4 октября.

Анна Григорян