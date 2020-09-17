Ален Симонян назначен координатором группы международных наблюдателей СНГ на выборах в Киргизии
16:35, 17 Сентябрь, 2020
Вице-спикер Национального собрания Армении Ален Симонян будет координировать группу международных наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ на парламентских выборах в Киргизии. Об этом «Арменпресс» сообщила помощник Симоняна Асмик Акопян.
Ален Симонян назначен координатором группы наблюдателей по приказу председателя Совета федерации Федерального собрания России, председателя Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Валентины Матвиенко. Парламентские выборы в Киргизии пройдут 4 октября.
Анна Григорян
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