Moody’s повысило рейтинг IDBank-а с прогнозом «стабильный»

Международное рейтинговое агенство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг депозитов IDBank-а в иностранной и местной валюте с B3 на B2 с прогнозом «стабильный». Агенство также изменило долгосрочный рейтинг риска контрагента (CRR) с B2 на B1, базовою оценку кредитоспособности Банка (BCA) – на B2, а долгосрочную оценку риска контрагента - на B1(cr). По словам Армана Асатряна, финансового директора IDBank-а, Moody’s принял за основу улучшениe кредитного портфеля Банка, общую стабильность Банка и высокий уровень ликвидности.

«Таким образом, согласно оценке Moody’s, на фоне снижения рисков Банк имеет стабильную перспективу развития. Это значит, что и в дальнейшем ликвидность IDBank-а останется высокой, и, по нашим прогнозам, Банк будет иметь стабильный рост», - сказал Арман Асатрян.