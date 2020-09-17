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Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний

"Лукойл" вновь возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России по версии Forbes. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте журнала.

В прошлом году выручка нефтяной компании составила 7,841 триллиона рублей.

Пятерка лидеров рейтинга осталась прежней. Так, на втором месте снова оказался "Сургутнефтегаз" с выручкой в 1,814 триллиона рублей, на третьем — компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" (1,734 триллиона рублей). Четвертое место занял один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" (1,369 триллиона рублей), а замкнула пятерку "Татнефть" с показателем в 932,3 миллиарда рублей.

На шестом месте, как и год назад, оказался один из крупнейших независимых производителей природного газа "Новатэк" с выручкой 877,8 миллиарда рублей. Далее следуют "Норильский никель" (831,7 миллиарда), металлургическая и горнодобывающая компания Evraz (770,3 миллиарда) и группа компаний "Мегаполис", владеющая и управляющая активами в сфере дистрибуции и логистики товаров повседневного спроса (752,3 миллиарда). Замкнул первую десятку Новолипецкий металлургический комбинат с выручкой 684,4 миллиарда рублей.

Всего в рейтинге представлены 200 частных компаний, суммарная выручка которых в прошлом году составила 45,3 триллиона рублей.

 


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