Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний

"Лукойл" вновь возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России по версии Forbes. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте журнала.

В прошлом году выручка нефтяной компании составила 7,841 триллиона рублей.

Пятерка лидеров рейтинга осталась прежней. Так, на втором месте снова оказался "Сургутнефтегаз" с выручкой в 1,814 триллиона рублей, на третьем — компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" (1,734 триллиона рублей). Четвертое место занял один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" (1,369 триллиона рублей), а замкнула пятерку "Татнефть" с показателем в 932,3 миллиарда рублей.

На шестом месте, как и год назад, оказался один из крупнейших независимых производителей природного газа "Новатэк" с выручкой 877,8 миллиарда рублей. Далее следуют "Норильский никель" (831,7 миллиарда), металлургическая и горнодобывающая компания Evraz (770,3 миллиарда) и группа компаний "Мегаполис", владеющая и управляющая активами в сфере дистрибуции и логистики товаров повседневного спроса (752,3 миллиарда). Замкнул первую десятку Новолипецкий металлургический комбинат с выручкой 684,4 миллиарда рублей.

Всего в рейтинге представлены 200 частных компаний, суммарная выручка которых в прошлом году составила 45,3 триллиона рублей.