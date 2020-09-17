Силы безопасности Афганистана уничтожили почти 30 талибов в провинции Нангархар

Почти 30 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) были ликвидированы афганскими силами безопасности в ходе столкновений в провинции Нангархар. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил афганский телеканал 1 TV, цитируя заявление представителя провинциальной администрации Ататуллы Хогьяни.

По его информации, минувшей ночью боевики атаковали несколько пунктов сил безопасности в районах Хесарак и Шерзад. В результате ответных действий отрядов правительственных сил было уничтожено 29 радикалов. Еще не менее 20 талибов получили ранения.

По предварительным данным, потери среди бойцов сил безопасности Афганистана составили 20 человек, которые были убиты. В результате боестолкновений 15 военнослужащих были ранены.