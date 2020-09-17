Нет решения суда об отмене обязательного ношения маски в школе. Информация, адвоката Гегама Симоняна распространенная в социальной сети, что требование носить маску и другие ограничения в школе, согласно решению суда незаконны, не соответствует действительности. Как передает «Арменпресс», решение суда свидетельствует о том, что заявление с приложенными документами, представленное адвокатом Гегамом Симоняном, было возвращено. “В случае устранения допущенных в заявлении ошибок и повторного представления в административный суд в пятнадцатидневный срок со дня получения решения, оно считается принятым к производству в день первоначального представления”.

Кроме того, адвокат, цитируя решение суда, отмечает, что административный суд в составе 5 судей посчитал утвержденным, что в условиях COVID-19 руководство по организации деятельности в общеобразовательных учебных заведениях не является нормативным правовым актом и не подлежит применению и исполнению. “Из чего следует, что с 15 сентября ограничения, применяемые в школах, незаконны, и никто не вправе навязывать этот порядок детям и учителям”, - отмечает он.

Однако запрет на ношение маски на закрытых территориях, в частности, в школе, устанавливается документом, имеющим более высокую юридическую силу. Согласно указу министра здравоохранения Армении от 11 сентября, утверждающему порядок применения средств индивидуальной защиты, случаи и порядок применения и правила санитарно-эпидемиологической безопасности, ношение маски на закрытых территориях обязательно для всех, за исключением детей до 5 лет, при поездках на личных автомобилях, а также и в других случаях, установленных санитарными правилами, утвержденными Министром здравоохранения.

Таким образом, носить маску в школах обязательно, поскольку не только нет решения суда о незаконности ношения маски, но и оспаривание вопроса в суде было сделано неправильно, не был указан соответствующий документ, являющийся нормативным правовым актом, который является приказом министра.