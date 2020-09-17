Названы источники заражения новых пациентов с COVID-19 в Грузии
В Грузии за последние сутки выявили 179 новых случаев коронавируса, из них большая часть вновь относится к Аджарии, заявила журналистам медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
В частности, из 179 новых случаев 126 выявили в Аджарии, в Тбилиси за сутки коронавирус диагностировали у 15 человек. А в других регионах ситуация следующая:
|
Регион
|
Количество новых инфицированных
|
Имерети
|
16
|
Самегрело-Земо Сванети
|
7
|
Мцхета-Мтианети
|
7
|
Гурия
|
4
|
Кахети
|
4
За сутки в Грузии выздоровели десять пациентов. В COVID-центрах и гостиницах, где лечатся бессимптомные пациенты, находятся 1488 человек, из них девять находятся в критическом состоянии.
По словам Эзугбая, в стране в день делают 1506 быстрых тестов, которые, в основном, применяются для водителей трейлеров. Что касается ПЦР-тестов, их количество в стране превышает 11,1 тысячи в день.
Общее количество зараженных в стране составляет 2 937. С начала пандемии вылечились 1 422 пациента. Скончались 19. Первый случай коронавируса в стране зафиксирован 26 февраля.
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