Названы источники заражения новых пациентов с COVID-19 в Грузии

В Грузии за последние сутки выявили 179 новых случаев коронавируса, из них большая часть вновь относится к Аджарии, заявила журналистам медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В частности, из 179 новых случаев 126 выявили в Аджарии, в Тбилиси за сутки коронавирус диагностировали у 15 человек. А в других регионах ситуация следующая:

Регион Количество новых инфицированных Имерети 16 Самегрело-Земо Сванети 7 Мцхета-Мтианети 7 Гурия 4 Кахети 4

За сутки в Грузии выздоровели десять пациентов. В COVID-центрах и гостиницах, где лечатся бессимптомные пациенты, находятся 1488 человек, из них девять находятся в критическом состоянии.

По словам Эзугбая, в стране в день делают 1506 быстрых тестов, которые, в основном, применяются для водителей трейлеров. Что касается ПЦР-тестов, их количество в стране превышает 11,1 тысячи в день.

Общее количество зараженных в стране составляет 2 937. С начала пандемии вылечились 1 422 пациента. Скончались 19. Первый случай коронавируса в стране зафиксирован 26 февраля.