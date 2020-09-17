Время в Ереване: 11:07:36,   17 Сентябрь

Названы источники заражения новых пациентов с COVID-19 в Грузии

Названы источники заражения новых пациентов с COVID-19 в Грузии

В Грузии за последние сутки выявили 179 новых случаев коронавируса, из них большая часть вновь относится к Аджарии, заявила журналистам медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В частности, из 179 новых случаев 126 выявили в Аджарии, в Тбилиси за сутки коронавирус диагностировали у 15 человек. А в других регионах ситуация следующая:

 Регион 

 Количество новых инфицированных

 Имерети 

 16

 Самегрело-Земо Сванети

 7

 Мцхета-Мтианети

 7

 Гурия

 4

 Кахети

 4

За сутки в Грузии выздоровели десять пациентов. В COVID-центрах и гостиницах, где лечатся бессимптомные пациенты, находятся 1488 человек, из них девять находятся в критическом состоянии.

По словам Эзугбая, в стране в день делают 1506 быстрых тестов, которые, в основном, применяются для водителей трейлеров. Что касается ПЦР-тестов, их количество в стране превышает 11,1 тысячи в день.

Общее количество зараженных в стране составляет 2 937. С начала пандемии вылечились 1 422 пациента. Скончались 19. Первый случай коронавируса в стране зафиксирован 26 февраля.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации