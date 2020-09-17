СМИ: в Уганде из тюрьмы для особо опасных преступников сбежали 219 заключенных

Более 200 заключенных бежали из тюрьмы для особо опасных преступников на северо-востоке Уганды, убив при этом одного военнослужащего. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг кенийская газета Nation.

"Группа заключенных из тюрьмы в городе Морото напала 16 сентября на охрану, сумела захватить 15 винтовок и бежала, - приводит издание слова генерального комиссара Уганды по тюрьмам Джонсона Бьябашайи. - Вслед за ними последовали и другие заключенные. Всего бежали 219 человек".

Для поимки беглецов, которые сейчас скрываются в джунглях, в район прибыли армейские подразделения. Операцией руководит бригадный генерал Флавия Беквасо. Он призвал местное население сохранять спокойствие и бдительность.

В тюрьме в Морото содержатся лица, совершившие тяжкие преступления. Пока задержаны трое бежавших заключенных. Еще один, по словам военных, "был нейтрализован".