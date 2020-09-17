Поликлиники Еревана получили новое медоборудование: Айк Марутян ознакомился с ходом программы

Совет старейшин Еревана медучреждениям в 2020 году на приобретение медицинского оборудования выделил 200 млн драмов. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата мэрии Еревана, это почти втрое больше, чем в 2018 году. Мэр Еревана Айк Марутян в ходе рабочего визита ознакомился с работами, ведущимося в поликлиниках и с существующими проблемами.

“Я придаю большое значение медицинской службе первичного звена, с точки зрения государства это важнейший компонент всей лечебной системы. Мы должны предотвращать болезни, не должны допускать, чтобы наши люди попадали в больницы. Было мое поручение, посредством врачей поликлиник оценить, в каком техническом переоснащении нуждается первичное звено. А в 2019 - 2020 годах мы уже приступили к переоснащению поликлиник. Ассортимент достаточно велик, медицинское оборудование очень качественное, что подтверждено нашими врачами. Результат ощутим, диагностика стала целенаправленней”, - отметил мэр.

Мэрия Еревана в течение прошлого года предоставила поликлиникам 325 предметов медоборудования 10 видов, в этом году будет выделено 134 предметов медоборудования 11 видов.

“Мы определили уязвимые точки – оборудование, в котором нуждались в женских консультациях, в кабинетах офтальмологии и рентгена. Наша цель - достичь того, чтобы между частными и общинными учреждениями не было разницы в плане медоборудования и качественных услуг, которые более доступны в общинных учреждениях”, - сказал вице-мэр Сергей Арутюнян.

“Это будет непрерывная программа. При составлении бюджета на следующий год мы должны учитывать приобретение этого оборудования”, - подчеркнул мэр.

В качестве приоритетной задачи в первичном звене остается улучшение условий зданий. Параллельно с оснащением медицинским оборудованием в этом году будет завершена и программа ремонта трех станций скорой помощи. Системные реформы в сфере здравоохранения продолжатся и в 2021 году. Планируется также ремонт 5 поликлиник. Конкурс на проектно-сметные работы уже состоялся.