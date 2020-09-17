Президент Арцаха наградил представителей сферы спорта

17 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял группу видных представителей сферы спорта и по случаю Дня физкультурника вручил им высокие государственные награды. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства в своем поздравительном слове отметил, что несмотря на то, что в советские годы со стороны Азербайджана создавались разные искусственные препятствия для развития спортивной жизни в Арцахе, тем не менее, многие, игнорируя политические барьеры, должным образом выполняли свое дело. “От имени всех воспитанных Вами поколений хочу выразить Вам мою искреннюю благодарность. Эти награды за Ваши большие заслуги – лишь скромная оценка властей”, - сказал президент республики.

Во встрече приняли участие министр военно-патриотического воспитания, молодежи, спорта и туризма Республики Арцах Самвел Шахраманян и другие должностные лица.