Китайскому миллиардеру запретили роскошно жить
13:13, 17 Сентябрь, 2020
Суд запретил председателю HNA Group китайскому миллиардеру Чень Феню тратить деньги на роскошь из-за долгов компании. Как передает Арменпресс, об этом сообщает South China Morning Post.
Теперь предприниматель не может покупать вещи, необязательные в повседневной жизни и в работе.
Бизнесмену, в частности, нельзя летать на самолетах и пользоваться высокоскоростными поездами.
Ему также запретили приобретать недвижимость, делать дорогой ремонт, заселяться в роскошные отели, посещать клубы и арендовать элитные офисы.
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