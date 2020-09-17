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Китайскому миллиардеру запретили роскошно жить

Китайскому миллиардеру запретили роскошно жить

Суд запретил председателю HNA Group китайскому миллиардеру Чень Феню тратить деньги на роскошь из-за долгов компании. Как передает Арменпресс, об этом сообщает South China Morning Post.

Теперь предприниматель не может покупать вещи, необязательные в повседневной жизни и в работе.

Бизнесмену, в частности, нельзя летать на самолетах и пользоваться высокоскоростными поездами.

Ему также запретили приобретать недвижимость, делать дорогой ремонт, заселяться в роскошные отели, посещать клубы и арендовать элитные офисы.


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