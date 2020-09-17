В МИД заявили, что палестинская проблема сохраняет остроту

Палестинская проблема сохраняет остроту, несмотря на нормализацию отношений между Израилем и рядом арабских стран. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МИД РФ.

Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн официально стали третьей и четвертой арабскими странами, признавшими Израиль. При посредничестве Соединенных Штатов во вторник были подписаны мирные соглашения, согласно которым страны откроют посольства, обменяются послами, запустят авиасообщение и будут налаживать двусторонние связи в различных областях, от экономики и финансов до совместной борьбы с коронавирусом.

"Принимая к сведению происходящие подвижки в процессе нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран, констатируем, что палестинская проблема сохраняет свою остроту. Было бы ошибочно думать, что без ее урегулирования удастся достичь надежной стабилизации региона Ближнего Востока. В этой связи призываем региональных и международных партнеров активизировать скоординированные усилия на этом важном направлении. Россия готова к такой совместной работе, в том числе в рамках "квартета" – признанного Советом Безопасности ООН механизма сопровождения переговоров по БВУ – и в тесном взаимодействии с Лигой арабских государств", - говорится в сообщении МИД РФ.

В министерстве отметили, что сейчас важно основные усилия направить на то, чтобы возобновить прямые переговоры между израильтянами и палестинцами без предварительных условий, поскольку, как свидетельствует исторический опыт, стороны только тогда достигали устойчивых решений конфликтных ситуаций, когда действовали на взаимоприемлемой переговорной основе.