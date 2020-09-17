Глава Пентагона назвал Китай и Россию главными стратегическими соперниками США

Китай и Россия являются для Соединенных Штатов главными стратегическими соперниками. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду глава Пентагона Марк Эспер во время выступления в американской некоммерческой организации RAND.

"Сегодня в эпоху соревнования великих держав министерство обороны определило Китай и Россию главными стратегическими соперниками. Эспер, слова которого приводятся в распространенном Пентагоном заявлении, утверждает, что "ревизионистские державы используют хищнические экономические методы, ведут подрывную политическую деятельность и применяют военную силу, чтобы изменить баланс сил в свою пользу, зачастую за счет других".

Глава американского оборонного ведомства раскритиковал китайскую экономическую инициативу "Один пояс - один путь". По его словам, реализация данного проекта привела к "накоплению огромных долгов более слабыми странами, в результате чего они вынуждены обращаться [к Пекину] за экономической помощью в обмен на суверенитет". Кроме того, он обратил внимание на активность властей КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Он добавил, что "Россия перекраивает международные границы", упомянув ситуацию в Грузии в 2008 году и воссоединение Крыма с Россией. Эспер утверждает, что Россия и Китай "модернизируют вооруженные силы, увеличивая возможности в космосе и киберпространстве с целью оказания давления на другие государства".

США продолжительное время выступают с критикой России и Китая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Вашингтоне, который последовательно выходит из основных договоренностей в сфере стратегической стабильности, "постоянно ищут виновных, которые не являются таковыми, но должны являться". "То виновата Россия, то сейчас уже виноваты Россия и Китай", - указывала она.