Правительство Армении приняло решение по обеспечению безопасности полетов авиации ВС

Правительство разрешило имуществом, принадлежащим ЗАО “Армаэронавигация”, находящимся в подчинении Комитета гражданской авиации Министерства территориального управления и инфраструктур Армении, выплатить за приобретение соответствующего количества акций, принадлежащих государству, в порядке, установленном законодательством Республики Армения. Как передает «Арменпресс», принятым решением также установлено, что путем погашения приобретенных компанией акций, в соответствующем размере, в порядке, установленном законодательством Республики Армения, уменьшится уставной капитал компании.

“Принятие проекта обусловлено обеспечением безопасности полетов авиации ВС Армении. В результате длительной эксплуатации маркерные маяки ПАР-10 и МРМ-80 исчерпали свои рабочие ресурсы и подлежат среднему ремонту. После ремонта, который будет осуществлен за счет средств ВС, их можно будет использовать для нужд ВС.

В расходной программе ВС на 2020 г. предусмотрен средний ремонт средств авиации.

В результате принятия проекта решения повысится безопасность полетов в простых и сложных метеорологических условиях”, - говорится в обосновании.