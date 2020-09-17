Реакция Минздрава на письмо врачей Центра детской онкологии и гематологии

Министерство здравоохранения Армении обратилось к открытому письму врачей Центра детской онкологии и гематологии и к их заявлениям об уходе. Министерство считает, что нечестно спекулировать здоровьем пациентов, тогда как срок договора директора просто истек. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении, срок трудового договора директора Центра детской онкологии и гематологии им. проф. Р. Йоляна Самвела Даниеляна истек, о чем он был осведомлен 14 января 2019 года при его подписании.

В Минздраве напоминают, что когда бывший директор того же центра был уволен и Самвел Даниелян был назначен исполняющим обязанности директора, некоторые из сотрудников препятствовали назначению Самвела Даниеляна.

Министерство здравоохранения уведомило директора Центра детской онкологии и гематологии им. проф. Р. Еоляна МЗ Армении Самвела Даниеляна о том, что срок его договора истекает 1 октября, после чего было заявление об освобождении с должности руководителя центра Геворга Тамамяна. Все врачи Центра детской онкологии и гематологии подали заявления об освобождении и направили открытое письмо премьер-министру Николу Пашиняну. В письме отмечается, что, учитывая принятое необоснованное и нелогичное решение, доктора центра просят дать ход пересмотру данного решения, предоставив директору возможность продолжить незаконченные программы, направленные на развитие сферы.