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Дым от лесных пожаров в США достиг Северной Европы

Дым от лесных пожаров в США достиг Северной Европы

В прошлые выходные дым от природных пожаров, начавшихся на Западном побережье США, достиг Северной Европы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает европейская служба мониторинга атмосферы "Коперник" (CAMS).

По ее данным, в течение этой недели дым снова пересечет Атлантику и к предстоящим выходным доберется до Европы.

CAMS отмечает, что пожарная активность в США в текущем году в десятки, а то и в сотни раз превышает показатели в период 2003-2019 гг. Кроме того, выбросы углерода в результате пожаров в штатах Калифорния и Орегон в 2020 году оказались наибольшими с начала мониторинга CAMS в 2003 году.


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