Президент Арцаха принял редактора ливанской газеты “Зартонк” Севака Акопяна

17 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял редактора ливанской газеты “Зартонк” Севака Акопяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства поинтересовался процессом преодоления ситуации в Бейруте, сложившейся после разрушительного взрыва 4 августа, и положением ливанских армян после него. Севак Акопян от имени армянства Ливана выразил признательность президенту за то, что они одни из первых откликнулись на произошедшую катастрофу, и подчеркнул, что содействие Арцаха, кроме материальной стороны, большое воодушевление вызвало и в моральном плане.

На встрече были затронуты также вопросы, касающиеся укрепления связей Родина - Диаспора.