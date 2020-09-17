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Президент Арцаха принял редактора ливанской газеты “Зартонк” Севака Акопяна

Президент Арцаха принял редактора ливанской газеты “Зартонк” Севака Акопяна

 17 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял редактора ливанской газеты “Зартонк” Севака Акопяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства поинтересовался процессом преодоления ситуации в Бейруте, сложившейся после разрушительного взрыва 4 августа, и положением ливанских армян после него. Севак Акопян от имени армянства Ливана выразил признательность президенту за то, что они одни из первых откликнулись на произошедшую катастрофу, и подчеркнул, что содействие Арцаха, кроме материальной стороны, большое воодушевление вызвало и в моральном плане.

На встрече были затронуты также вопросы, касающиеся укрепления связей Родина - Диаспора.


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