Президент Арцаха посетил ряд участков на передовой

16 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян вместе с министром обороны Республики Арцах Джалалом Арутюняном посетил различные участки передовой и ознакомился с оперативной ситуацией. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства отметил, что проблемы внешней безопасности республики постоянно находятся в центре внимания правительства, и они не будут жалеть усилий по их решению. Президент Арутюнян также отметил, что любая авантюра противника удостоится тяжелого и разрушительного контрудара с армянской стороны.