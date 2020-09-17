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Президент Арцаха посетил ряд участков на передовой

Президент Арцаха посетил ряд участков на передовой

16 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян вместе с министром обороны Республики Арцах Джалалом Арутюняном посетил различные участки передовой и ознакомился с оперативной ситуацией. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства отметил, что проблемы внешней безопасности республики постоянно находятся в центре внимания правительства, и они не будут жалеть усилий по их решению. Президент Арутюнян также отметил, что любая авантюра противника удостоится тяжелого и разрушительного контрудара с армянской стороны.


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