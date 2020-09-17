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Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре

Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре

 США могут начать распространение вакцины от COVID-19 в октябре. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы готовы распространять вакцины очень безопасным и эффективным образом. Мы могли бы начать в какое-то время в октябре... думаю, начиная с середины октября, может, чуть позже", - сказал Трамп на пресс-конференции.

По его словам, США также готовы распространить до 100 миллионов доз вакцины до конца 2020 года.


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