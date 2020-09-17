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На Украине зафиксировали рекордное число заразившихся коронавирусом

На Украине зафиксировали рекордное число заразившихся коронавирусом

Украинские медики выявили 3 584 новых случая заражения коронавирусом, что является рекордным суточным показателем с начала пандемии. Такие данные приводятся в четверг на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В ведомстве также сообщили, что за минувшие сутки от осложнений заболевания умерли 60 человек, выздоровели 1 589 пациентов.

Общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии на Украине возросло до 166 244. Из них 3 400 человек умерли и 73 913 преодолели болезнь.

 


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