В Армении подтверждено 295 случаев COVID-19: сделано наибольшее количество тестов за последний месяц

В Армении по состоянию на 17 сентября всего подтверждено 46 671 случаев COVID-19, 42 231 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 232 пациента. За последние сутки проведено 4 319 тестов, а в общем счете 252 158.

Таким образом, выявлено 295 новых случаев заражения, 162 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 925 летальных исходов (увеличились на 2).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались женщина 84 лет и мужчинса 66 лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 283 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян