В Индии выявили рекордное число новых случаев коронавируса

Индийские медики выявили за минувшие сутки более 97,8 тысячи случаев коронавируса, это самый большой рост числа заболевших в стране за сутки с начала пандемии коронавируса, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, согласно последним данным минздрава, в стране выявлено более 5,11 миллиона человек с этим заболеванием, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает минздрав, по итогам проведенных за сутки более 1,13 миллиона тестов медики выявили более 82,7 тысячи человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших от коронавируса, по последним данным, превысило 4 миллиона человек.

Лечение в больницах проходят более 1 миллиона человек. За сутки это число выросло более чем на 14 тысяч. Число умерших превысило 83 тысячи, за сутки от болезни скончались 1132 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 29,1 миллиона случаев заражения, более 926 тысяч человек скончались.