Специальные премии в День независимости получат герои наших дней - медработник и военнослужащий

В храме “Звартноц” 21 сентября состоится церемония награждения “Герой нашего времени”, которая является официальным итогом одноименной телепрограммы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

В сообщении отмечается, что уже второй год День независимости будет отмечаться, чествуя гражданина Армении.

“Телепроект “Герой нашего времени” ГНКО “Центр общественных связей и информации” аппарата премьер-министра уже в течение 2 лет выходит в эфир Общественного телевидения. За все время еженедельного эфира программа выявила более 70 предпринимателей, представила историю их успеха.

В 2019 году была установлена премия “Герой нашего времени”, церемония вручения традиционно проходит 21 сентября. 12 героев программы удостаиваются премии “Герой нашего времени”. Еще один получает главную премию, которую вручает премьер-министр Армении.

В этом году предусмотрены и две специальные премии. Их за борьбу с COVID-19 и за героические июльские бои получат медработник и военнослужащий.

Церемония награждения в 22:00 будет транслироваться по Общественному телевидению, а также на странице программы “Герой нашего времени” в Facebook”, - говорится в сообщении аппарата премьер-министра.