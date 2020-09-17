“Айпост” выпустил новую марку, посвященную армянскому культурному наследию в Азии

Компания “Айпост” 17 сентября запустила в обращение новую марку, посвященную теме “Религия и культура. Армянское культурное наследие в регионе Азии. Сингапурская церковь Св. Григория Просветителя”. Об этом «Арменпресс» сообщили в компании “Айпост”.

На почтовой марке изображен фасад церкви Св. Григория Просветителя в Сингапуре, представлены надписи на армянском и английском языках: “Церковь Св. Григория Просветителя в Сингапуре” и “Армянская Апостольская Церковь”.

Первая христианская церковь Сингапура - церковь Святого Григория Просветителя, одно из старейших строений Сингапура. Она была построена в 1835 году, освящена в 1936 году. Церковь спроектировал и построил известный ирландский архитектор Джордж Колман, и она считается его самым известным произведением. Церковь окружает тропический сад, здесь же и маленькое кладбище, где в XIX - XX веках хоронили известных армян Сингапура.

Дата выпуска: 17 сентября 2020 г.

Дизайн: Давид Довлатян

Типография: Cartor, Франция

Размеры: 40,0 х 30,0 мм

На одном бланке: 10 штук

Тираж: 40 000