В США утроили награду за данные о стрелявшем в полицейских в Калифорнии

Вознаграждение за информацию, которая поможет задержать человека, открывшего в минувшие выходные стрельбу по двоим полицейским округа Лос-Анджелес (штат Калифорния), увеличено со $100 тыс. до почти 300 тыс. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду профсоюз заместителей шерифов округа.

"Совет директоров ассоциации заместителей шерифов Лос-Анджелеса безвозмездно передал $75 тыс. на цели сбора информации, способной привести к аресту и суду над лицом или лицами, несущими ответственность за попытку убийства двух заместителей шерифа ночью в субботу. Этот вклад доводит общую сумму награды до почти $300 тыс.", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter профобъединения.

Вооруженное нападение было совершено ночью 12 сентября у железнодорожной станции города Комптон. Темнокожий мужчина 28-30 лет приблизился к патрульной машине и без предупреждения открыл огонь по сидевшим внутри двум полицейским. Стрелявший скрылся в автомобиле черного цвета. Полицейские - мужчина и женщина - получили многочисленные ранения, один был переведен из палаты интенсивной терапии в общую палату в среду. Состояние женщины-полицейского, получившей ранения в челюсть и руки, остается тяжелым, сообщил шериф округа Алекс Вильянуэва.

Президент США Дональд Трамп призвал вынести смертный приговор стрелявшему в двух полицейских в случае, если пострадавшие стражи порядка умрут.