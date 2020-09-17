Артур Вагаршян и Эдгар Шатирян приняли присягу на посту судей КС

Артур Вагаршян и Эдгар Шатирян, избранные Национальным собранием на должности судей Конституционного суда приняли в парламенте присягу на должность судьи КС.

Как передает «Арменпресс», вначале Вагаршян и Шатирян поблагодарили депутатов НС за их выбор и присягнули: “Вступая на должность судьи КС, перед народом Армении клянусь обеспечить верховенство Конституции, действовать независимо и беспристрастно, оставаться верным высокому званию судьи Конституционного суда”.

Национальное собрание Армении 15 сентября избрало на должность судей Конституционного суда Ерванда Хундкаряна, Эдгара Шатиряна и Артура Вагаршяна. Кандидатуру Ерванда Хундкаряна выдвинуло общее собрание судей, Артура Вагаршяна - президент, Эдгара Шатиряна - правительство. О дате присяги Ерванда Хундкаряна спикер НС сообщит позже.

Анна Григорян