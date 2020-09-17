Экономика Новой Зеландии зафиксировала самый значительный квартальный спад с 1987 года

Валовой внутренний продукт Новой Зеландии к концу июня текущего года сократился на 12,2% из-за негативного влияния пандемии. Как сообщило в четверг государственное бюро статистики, опубликовавшее отчет за второй квартал 2020 года, это падение стало самым значительным более чем за 30 лет.

По данным бюро, экономика страны вошла в период спада в марте, однако тогда валовой внутренний продукт (ВВП) Новой Зеландии сократился лишь на 1,4%. "Валовой внутренний продукт снизился на 12,2% в июне 2020 года, что стало самым большим квартальным падением, зафиксированным с 1987 года", - указано в заявлении ведомства. По словам ведущего специалиста по национальным данным Пола Пэскоу, это сокращение ВВП также стало "самым значительным в истории Новой Зеландии", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В ведомстве сообщили, что из-за негативных экономических последствий пандемии COVID-19 значительный спад был зафиксирован практически во всех отраслях экономики страны. Общие потребительские расходы снизились более чем на 25%, а общий уровень производства - на 21,1%. Уровень безработицы составил 4%, снизившись во втором квартале на 0,2 пункта.

Техническая рецессия - два квартальных снижения ВВП - прежде была отмечена в Новой Зеландии в 2009 году, когда экономика страны сократилась на 0,1% в первом квартале и на 1% во втором.