Парламент продолжает работу четырехдневного заседания

В Национальном собрании Республики Армения продолжаются работы четырехдневного заседания, начавшиеся 14 сентября. Как передает «Арменпресс», на голосование будет вынесен представленный фракцией “Просвещенная Армения” проект решения НС о предложении передать премьер-министру вопрос о дальнейшей деятельности министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна.

На голосование будут также поставлены обсужденные в предыдущий день проекты законов, в том числе проекты законов О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О правах ребенка”, О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О государственной пошлине”, О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения и ряд других законодательных инициатив.

Депутаты обсудят также пакет законопроектов О внесении изменений в Закон Республики Армения “О банкротстве”, о внесении дополнения в Конституционный закон Республики Армения “Регламент Национального собрания”, О внесении изменения в Закон Республики Армения “О комиссии по предотвращению коррупции”, а также прилагаемые проекты законов и ряд других законодательных инициатив.