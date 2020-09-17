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В Аскеране новый руководитель районной администрации

В Аскеране новый руководитель районной администрации

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян утвердил решение правительства, согласно которому Ашот Эдуардович Дадаян освобожден от должности руководителя Аскеранской районной администрации. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Другим решением правительства, утвержденным главой государства, руководителем Аскеранской районной администрации назначен Сасун Александрович Барсегян.


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