В Аскеране новый руководитель районной администрации

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян утвердил решение правительства, согласно которому Ашот Эдуардович Дадаян освобожден от должности руководителя Аскеранской районной администрации. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Другим решением правительства, утвержденным главой государства, руководителем Аскеранской районной администрации назначен Сасун Александрович Барсегян.