“Барселона” победила в товарищеском матче

“Барселона” одержала победу в товарищеском матче, в котором Лионель Месси оформил дубль.

Как передает «Арменпресс», в рамках подготовки к новому сезону Ла Лиги в товарищеском матче “Барселона” обыграла “Жирону” со счетом 3:1. В составе каталонского клуба автором дубля стал Лионель Месси, один раз отличился Филиппе Коутиньо.

Ранее стало известно, что нападающий “Барселоны” Лионель Месси может пропустить стартовые матчи Ла Лиги, так как Месси был приглашен в сборную Аргентины на отборочные матчи Мундиаль 2022. Согласно новым законам ФИФА футболисты, присоединившиеся к национальным командам из-за пандемии COVID-19, должны выезжать на родину на две недели раньше. Если Месси примет приглашение сборной Аргентины, то он пропустит матчи первых трех туров Ла Лиги.

Подготовила Варвара Айрапетян