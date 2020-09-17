Цены на цветные металлы - 16-09-20

ЛОНДОН, 17 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 16 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1787.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6762.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1900.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 15134.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 18114.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2476.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 18364.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33210.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.