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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Леонардо да Винчи и Армения

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Леонардо да Винчи и Армения

“На некоторых фрагментах наследия всемогущего, всезнающего, самого гениального Леонардо да Винчи заметен армянский след. В Амброзианской библиотеке Милана хранится основная часть рукописного наследия великого Леонардо. Среди них и рукопись “Армянское письмо”.

Изучение рукописей Леонардо - довольно трудное и сложное дело. Он писал слева направо, обязательно оставлял в тексте что-то непонятное, вводя в заблуждение, даже намеренно делал ошибки. Для прочтения рукописей загадочного Леонардо нужно использовать загадочные средства, как то - читать нужно с зеркалом и т. д. Тем не менее, в рукописи однозначно говорится о нашей стране”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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