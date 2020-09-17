Газета “Айастани Анрапетутюн”: Армяно-египетское сотрудничество имеет большой потенциал

“Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян с 12 по 14 сентября с официальным визитом находился в Египте. В ходе визита министр провел встречи с высокопоставленными должностными лицами страны, что свидетельствует об интересе египетской стороны к углублению сотрудничества с Арменией. “Послание армянской стороны Египту, мне кажется, заключалось в следующем: Армения может и готова участвовать в формировании повестки, представляющей совместный интерес, в развертывании сотрудничества в ее рамках. Обе страны и народы давно знакомы. Армения и Египет имели грани сотрудничества еще со времен Средневековья, что является одним из лучших примеров взаимодействия на Ближнем Востоке”, - высказала в беседе с корреспондентом газеты “Айастани Анрапетутюн” ведущий научный сотрудник Института востоковедения, кандидат исторических наук, доцент Аракс Пашаян, касаясь визита главы внешнеполитического ведомства Армении и его результатов.

Египет и Армения по многим вопросам в настоящее время имеют одинаковые интересы. Для Армении определенную обеспокоенность вызывает антиармянская пропаганда Азербайджана в исламской среде. Из сказанного арабистом, следует, что с этой точки зрения Армении для нейтрализации негативных последствий антиармянской пропаганды выгодно сотрудничество с государствами-партнерами на Ближнем Востоке и с региональными организациями”.

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