Мхитар Айрапетян встретился с бывшими сотрудниками Бюраканской обсерватории

Председатель Постоянной комиссии НС Армении по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта Мхитар Айрапетян 16 сентября встретился с бывшими сотрудниками Бюраканской обсерватории имени В.А. Амбарцумяна, которые, по их словам, были уволены за поднятие существующих проблем.

Как сообщает Арменпресс, председатель комиссии отметил, что, учитывая существующие в обсерватории проблемы, злоупотребления, уголовные дела в производстве ряда уполномоченных законодательством Армении органов, осуществляющих предварительное следствие, важно услышать мнение бывших сотрудников.

Во встрече также принял участие депутат НС, заместитель председателя комиссии Ованес Ованнисян.

«Хочу заверить, что деятельность Бюраканской обсерватории всегда была в центре нашего внимания, и в рамках своих полномочий, в соответствии с законом, мы всегда будем вникать в решение существующих в обсерватории проблем, активизацию развития деятельности обсерватории, а также реализацию реформ в этой сфере. Альтернативы решению проблемы нет», - заключил Мхитар Айрапетян.