РФ может позволить мигрантам из ЕАЭС работать на основании национальных водительских удостоверений

По предложению Армении Россия рассматривает решение о разрешении мигрантам, представляющим государства-члены ЕАЭС, работать на основании национальных водительских удостоверений. Как сообщает Арменпресс, МВД РФ разработало законопроект, который позволит мигрантам из стран Евразийского экономического союза работать водителями в России с национальными водительскими правами.

Соответствующий документ опубликован на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов.

Таким образом, в федеральный закон РФ ‎«О безопасности дорожного движения» внесены изменения, согласно которым граждане государств-членов Евразийского экономического союза, а также граждане государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве государственного или официального, могут осуществлять предпринимательскую и трудовую деятельность на территории Российской Федерации, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами, на основании национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами указанных государств.

В ходе 19-го заседания армяно-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в 2019 году под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха была достигнута договоренность, согласно которой российская сторона будет работать над ускорением процесса законодательных изменений в сторону взаимного признания водительских прав в ходе трудовой деятельности.