Время в Ереване: 11:07:36,   16 Сентябрь

Азиатские индексы выросли - 16-09-20

Азиатские индексы выросли - 16-09-20

ТОКИО, 16 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.09% и составил 23475.53 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.21% и составил 1644.35 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.36% и составил 3283.92 пункта, а HANG SENG снизился на 0.03% и составил 24725.63 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации