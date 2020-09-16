Азиатские индексы выросли - 16-09-20

ТОКИО, 16 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.09% и составил 23475.53 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.21% и составил 1644.35 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.36% и составил 3283.92 пункта, а HANG SENG снизился на 0.03% и составил 24725.63 пункта.