Правительство сделало все правильно в плане стратегии борьбы с коронавирусом: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что правительство сделало все правильно с точки зрения стратегии борьбы с коронавирусом, ничего не скрыло от общественности, и не против работы комиссии НС по проверке эффективности мер правительства. Как сообщает Арменпресс, такое мнение Пашинян выразил в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос депутата фракции «Мой шаг» Сисака Габриеляна о создании следственной комиссии для изучения эффективности государственных мер по борьбе с коронавирусом.

«Как и было обещано, правительство Армении было на 100% прозрачным и по-прежнему прозрачно в вопросе коронавируса. Я рад формированию комиссии, потому что всегда полезно посмотреть еще раз. В целом, самый важный показатель, на который следует обратить внимание, - это процент наших ежедневных положительных случаев. Сегодня мы уже давно достигли такого процента, о котором полтора месяца назад мы даже не могли подумать, что достигнем этого показателя. У нас 5-6% положительных случаев по сравнению с количеством тестов. Это означает, что мы выявляем очень эффективно», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что есть страны, где ежедневно публикуемые данные напрямую зависят от данных, публикуемых Арменией. Причем, Армения публикует данные утром, они - вечером. Пашинян отметил, что не может быть такого, чтобы графики синхронно изменялись одинаково.

«Мы публично приняли принцип, согласно которому мы должны научиться жить с коронавирусом. Мы сделали это, мы делаем это и делаем правильно с точки зрения стратегии. Мы все сделали правильно в плане стратегии. В этом процессе, конечно, были недостатки, в связи с чем Служба госконтроля и комиссия НС высказали свои замечания», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что с одной стороны они обвиняют правительство в неспособности бороться с коронавирусом, с другой - говорят, что люди не должны носить маски, не штрафоваться и что коронавируса нет. «Они приходят, выступают с трибуны, масок не носят. Они принимали участие в кампаниях во время коронавируса», - сказал он.