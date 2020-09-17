Пять малоизвестных исторических памятников, которые жители Армении раскрыли в дни пандемии

В течение эпидемии COVID-19 в Армении довольно активизировался внутренний туризм. В весенние и летние месяцы многие использовали свое свободное время, чтобы по-новому раскрыть Армению.

«Арменпресс» выделил пять не очень известных направлений к пока еще нераскрытым историческим памятникам, сказания о которых, архитектурные решения и интересные строительные приемы заставят туристов, гостей, посетивших страну, при возможности посетить эти места. Пять выбранных памятников расположены в разных регионах. Прилагаемая карта поможет в путешествии.

Крепость Даштадема

Крепость Даштадем или Кахени находится в южной части села Даштадем Арагацотнской области. Согласно предположениям изучающих комплекс архитекторов, она была построена на стенах урартской крепости. Цитадель датируется VII веком, она построенная в период правления династии Камсаракан.

За свою историю она не раз подвергалась вражеским нападениям. В 1064 году сельджуки, кроме города Ани, заняли и эту крепость. После них крепость перешла во владение династии Шададян, и Султан ибн Махмуд ибн Шавури в 1174 году отстроил крепость, добавив к прямоугольной старой башне из известняка и другие полукруглые строения. Крепость впоследствии была освобождена князьями Закарян.

Говоря об архитектуре крепости, следует отметить, что Закарянам приписывается строительство первой стены с полукруглыми башнями, построенными вокруг цитадели. Основания цитадели лежат на грубых и крупных каменных плитах. Сегодня сохранился только большой зал первого этажа и отдельные стены верхних этажей. Самое старое строение крепости – зал, имеющий квадратную форму. Позже были добавлены и полукруглые пирамиды, которые были достроены в 12 веке.

Мариам Аванесян

Фотографии и описания памятников из данных ГНО “Служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников”

Полный текст об исторических памятниках: крепость Даштадема, историко-культурный заповедник “Агарак”, церковь Циранавор, Церковь Катогике или Сурб Катогике Циранавор в Аване, церковь Зорац можете прочесть на сайте armenpress.am по адресу: