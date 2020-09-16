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По факту гибели военнослужащего Овика Тамразяна возбуждено уголовное дело

По факту гибели военнослужащего Овика Тамразяна возбуждено уголовное дело

По факту гибели военнослужащего Овика Тамразяна в Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело по п.2 и 13 ч. 2 ст. 104 (убийство лица в связи с осуществлением этим лицом служебной деятельности по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти) УК Армении. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, 16 сентября 2020 года, в районе 11:10 часов, в опорной боевой позиции в результате выстрела противника огнестрельное ранение получил Овик Нельсонович Тамразян. По пути в военный госпиталь Тамразян скончался. 

Ведется следствие.


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