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Стартовал курс тренерской лицензии C для тренеров, вовлеченных в женский футбол

Стартовал курс тренерской лицензии C для тренеров, вовлеченных в женский футбол
Впервые в Армении проходит курс на получение тренерской лицензии C исключительно для тренеров, вовлеченных в женский футбол. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, в занятиях, которые стартовали 16 сентября, принимают участие 20 женщин и 4 мужчины.
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