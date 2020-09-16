Стартовал курс тренерской лицензии C для тренеров, вовлеченных в женский футбол

Впервые в Армении проходит курс на получение тренерской лицензии C исключительно для тренеров, вовлеченных в женский футбол. Как сообщили

Арменпресс

в пресс-службе ФФА, в занятиях, которые стартовали 16 сентября, принимают участие 20 женщин и 4 мужчины.