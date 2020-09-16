Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений. Церемония проходит в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа. Трансляцию ведут основные американские телеканалы, передает Арменпресс

Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед церемонией подписания соглашений заявил, что нормализация отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном проложит путь к миру с другими арабским странами региона и поможет положить конец арабо-израильскому конфликту. "Сегодня - поворотный момент в истории. Он возвещает о новой эре мира. Этот мир будет расширяться и включит в себя другие арабские государства, а в результате поможет раз и навсегда положить конец арабо-израильскому конфликту", - сказал Нетаньяху.

Глава бахрейнского МИД Абдель Латиф аз-Заяни заявил, что теперь все стороны должны работать над урегулированием палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств. "Теперь необходимо работать активно и без промедлений над тем, чтобы обеспечить прочные мир и безопасность, которых заслуживают жители наших стран. Только всеобъемлющее и устойчивое урегулирование палестино-израильского конфликта [на основе сосуществования] двух государств будет основой для такого мира", - сказал он за несколько минут до подписания договоренностей.

По словам главы МИД ОАЭ, "в самом сердце Ближнего Востока наступают перемены, которые дают надежду всему миру". "Данная инициатива не была бы возможна без усилий Дональда Трампа, - сказал он. - Мы наблюдаем новую тенденцию, которая обеспечит лучший путь для региона". Аль Нахайян выразил уверенность в позитивном воздействии подписанных соглашений.