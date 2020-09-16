Председатель КГД Армении принял посла Ирана

Председатель Комитета государственных доходов Армении Эдвард Ованнисян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Абаса Зохури.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КГД Армении, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений, в частности, модернизация пункта пропуска Мегри и реализация программы расширения, подписанные с этой целью кредитно-грантовые соглашения, а также необходимость функционирования свободной экономической зоны Мегри.

Была подчеркнута важность шагов по выполнению положений Протокола об обмене предварительными электронными данными о международных перевозках товаров и транспортных средств и по увеличению двусторонней торговли. На встрече также была подчеркнута важная роль Армении для Ирана как транзитного пути на рынок Евразийского экономического союза.

Стороны высоко оценили достижения сотрудничества двух стран за последние годы, достигли договоренности о дальнейшем укреплении сотрудничества.

Руководство Комитета государственных доходов заверило, что все вопросы, связанные с развитием торговых отношений и продвижением товарооборота между Арменией и ИРИ, входят в число приоритетов не только КГД, но и правительства Армении.

Отмечается, что вопрос модернизации пункта пропуска Мегри и оснащения его современными системами также включен в программу стратегического развития Комитета государственных доходов на 2020-2024 годы.