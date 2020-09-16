Серьезное сотрудничество с такой важной страной, как Египет: востоковед о визите главы МИД Армении

Визит министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Египет показал, что в политическом, дипломатическом плане начинается довольно серьезное сотрудничество с такой значимой страной, как Египет. На пресс-конференции в зале Арменпресс исполняющий обязанности научного руководителя Института востоковедения НАН Армении, тюрколог Рубен Сафрастян отметил, что это перспективное направление как для внешней политики, так и для научного сотрудничества.

“Я думаю, что начинается новое направление политики Армении - Ближний Восток, арабский мир. Я считаю это очень важным, потому что мы тысячами нитей связаны с Ближним Востоком. И на Ближнем Востоке, в восточной части Средиземного моря мы должны иметь свое место как страна, ведущая внешнюю политику, направленную на сохранение стабильности, мира и на противодействие агрессивным действиям. Тем более, что как на Ближнем Востоке, так и в восточной части Средиземного моря у нас есть исторические традиции”, - сказал Рубен Сафрастян. Из слов Рубена Сафрастяна следует, что Армения находится на верном пути, поскольку уделяет больше внимания ближневосточному направлению.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян с 12 по 15 сентября с официальным визитом посетил Арабскую Республику Египет. В посольстве Республики Армения в Каире министр иностранных дел встретился с высшим руководством Египта, с видными представителями армянской общины.