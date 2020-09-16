Ширакская область любителям приключенческого туризма предлагает новые возможности

Очень скоро любителям приключенческого, спортивного и экстремального туризма Ширакская область предложит новые прекрасные возможности. Как передает Арменпресс, 16 сентября губернатор Ширака Тигран Петросян вместе с ответственными лицами областной администрации принял участие в информационной встрече и презентации туристического инвентаря, посвященной развитию новых туристических услуг в Ширакской области посредством использования горных велосипедных дорожек и водных видов спорта.

Инвентарь был представлен в рамках финансируемой USAID программы “Содействие Армении”, в результате трехстороннего сотрудничества с администрацией Ширака и ОО “Ширак наш дом”.

Цель программы - объединить заинтересованные стороны, чтобы представить привлекательность Ширака посредством новых туристических услуг и сделать более доступными услуги эко-значения для людей, посещающих Ширак. Губернатор Ширака Тигран Петросян приветствовал инициативу, отметив важность того факта, что туризм в области должен развиваться по всем направлениям, в том числе и экстремальный туризм. Он выразил готовность и в дальнейшем содействовать становлению и развитию сферы туризма в Шираке.

Арменуи Мхоян