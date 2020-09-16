Создается антитурецкая ось: тюрколог о политике Турции в Средиземном море

Отзыв исследовательского судна из прибрежных вод Греции в Средиземном море - со стороны Турции тактический шаг. Такое мнение на пресс-конференции в зале Арменпресс выразил и. о. научного руководителя Института востоковедения НАН Армении, тюрколог Рубен Сафрастян.

“Если в целом оценивать внешнюю политику Эрдогана за последние годы, можно заметить, что она имеет следующую особенность: он пытается повысить напряженность вокруг Турции. В таких условиях он может отступать лишь на небольшие шаги, ожидая взамен больших уступок с противоположной стороны. Я думаю, что выход турецкого корабля из греческой морской территории является проявлением именно этой тактики”, - сказал Рубен Сафрастян.

Тюрколог отмечает, что политика Турции в Средиземноморье заключается в том, чтобы всячески усиливать и расширять рамки своего влияния. Преследуя это получить материальную выгоду в виде крупных запасов газа, которые есть на дне. Турция стремится взять монополию на использование газа, стать региональным центром поставок газа. Из его слов следует, что эти действия и для усиления геополитического влияния, и для того, чтобы стать центральной силой в сфере энергоносителей.

Агрессивная политика Турции, по словам Рубена Сафрастяна, проводится по отношению к ряду стран региона. По расчетам Турции, своими действиями она усилит собственное влияние, повысит свой авторитет, однако тюрколог отмечает, что это неоднозначно. Развития показывают, что в восточной части Средиземного моря Турция пошла на агрессивные действия, однако взамен получила консолидацию европейских и региональных стран, направленную против нее. Создается антитурецкая ось, в которой участвуют Греция, Кипр, Израиль, Египет, Франция и др.

“Я не сказал бы, что агрессивная политика Эрдогана дает ожидаемые результаты”, - добавил тюрколог.

Что касается международной реакции на действия Турции, то Рубен Сафрастян отметил, что Европа активно говорит о санкциях. Вероятно, через неделю, когда начнутся заседания руководящих органов ЕС, вопрос о применении санкций против Турции будет поднят. В этом вопросе активную роль играют Греция, Кипр и Франция. В арабских странах также наблюдаются процессы формирования антитурецкой оси, поскольку там прекрасно осознают турецкую угрозу.