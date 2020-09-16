Как сообщает Арменпресс, об этом с трибуны Национального собрания заявил министр Араик Арутюнян, отвечая на вопрос депутата от фракции “Просвещенная Армения” Армена Егиазаряна.

В парламенте Арутюнян представил ответ на запрос партии “Просвещенная Армения” с требованием его отставки.

“Изменение модели управления школами обсуждается в правительстве. Скоро изменится порядок управления школами. Кроме того, стратегией установлено, что у нас будут укрупненные учебные сети, где будет один единый большой совет. И думаю, мы избавимся от проблемы, когда были вынуждены командировывать в советы тысячи представителей”, - сказал министр.

Он отметил, что советы в прошлом были под контролем политической силы или сил, следовательно, назначенные ими члены контролировались ими же. А теперь эта система изменится, пойдет на укрупнение, пройдут стажировки.

“Просвещенная Армения” представила запрос с требованием отставки министра НОКС Араика Арутюняна. Параллельно заседанию в НС партия “Просвещенная Армения” призвала граждан принять участие в акции с тем же требованием.

Анна Григорян