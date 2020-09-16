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У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,6

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в среду недалеко от побережья Новой Каледонии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр толчков находился примерно в 383 км к юго-востоку от населенного пункта Тадине, где проживают около 7,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 118 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Угроза цунами на данный момент не объявлялась.

Новая Каледония - заморское административно-территориальное образование Франции с особым статусом, расположенное в юго-западной части Тихого океана.

 

 


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