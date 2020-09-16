Грузия переходит на лечение коронавируса в легкой форме в домашних условиях

В Минздраве Грузии рассматривают возможности лечения коронавируса в легкой форме в домашних условиях.

Как заявила Первому каналу заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, все семейные врачи уже прошли обучение методам лечения инфицированных пациентов на дому. Протокол лечения на дому был подготовлен министерством здравоохранения еще в феврале-марте,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

По словам замминистра, в программу управления и лечения коронавируса планируется включить 31 клинику.

"Мы планируем включить в программу 31 клинику. Пока в течение лета активно участвовали 12 клиник. В этих клиниках накоплен достаточный клинический опыт. Будет мобилизовано 3 200 коек. На сегодня в нашем распоряжении 2400 коек для ковид-инфицированных. Также учитываются все другие компоненты, важные для готовности сектора здравоохранения, включая средства индивидуальной защиты, которые клиники уже закупают сами. У министерства сегодня только стратегические поставки, а в логистической части проблем больше нет", - сказала Габуния.

Она отметила, что ведется работа по переводу легких пациентов из клиник в гостиницы. На прошлой неделе для этих целей уже подготовились несколько отелей. На сегодня, сказала Габуния, мобилизовано более 300 гостиничных коек.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 2 758 человек. Только за последние сутки было выявлено 196 новых случаев.